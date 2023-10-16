Оргкомитет Олимпиады в Париже пообещал, что проблема с качеством воды в Сене будет решена

Летом в Париже были отменены соревнования по плаванию из-за загрязнения реки

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Олимпийские соревнования по триатлону и плаванию на открытой воде смогут пройти на Сене, качество воды в парижской реке значительно улучшилось. Об этом на сессии МОК заявил глава оргкомитета "Париж-2024" Тони Эстанге.

"Качество воды в Сене исследуется ежедневно, - сказал Эстанге. - Должен сказать, что за последнее время оно значительно улучшилось. После Игр и благодаря Играм река Сена станет пригодна для плавания. К старту Игр будет завершена запущенная четыре года назад программа, направленная на это".

"Пока еще не все готово, но власти заверили нас, что в следующем году соревнования состоятся, спортсмены будут выступать в безопасной среде", - отметил он.

Минувшим летом в Париже были отменены соревнования по плаванию на открытой воде и паратриатлону в связи с загрязнением воды в реке.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.