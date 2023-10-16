Князя Монако Альбера II переизбрали членом МОК

Он является членом Международного олимпийского комитета с 1985 года

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Князь Монако Альбер II переизбран членом Международного олимпийского комитета (МОК) на восьмилетний срок. Это произошло на 141-й сессии организации в Мумбаи.

Вместе с князем Монако были переизбраны великий герцог Люксембургский Анри, глава Объединенного мира борьбы серб Ненад Лалович, представляющий Украину двукратный олимпийский чемпион Валерий Борзов, Наваль Эль Мутавакель из Марокко, Гунилла Линдберг из Швеции и Сайед Шахид Али из Пакистана.

Альберу II 65 лет, членом МОК он является с 1985 года. Он пять раз выступал на Олимпийских играх в соревнованиях по бобслею.