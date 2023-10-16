Попытки добраться до тела погибшей в Непале альпинистки Оленевой возобновят 17 октября

В Федерации альпинизма России отметили, что в понедельник в районе стоит нелетная погода

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Тело погибшей во время восхождения на непальский восьмитысячник Дхаулагири (8 167 м) альпинистки Надежды Оленевой не удастся забрать в понедельник, попытки будут возобновлены на следующий день. Об этом ТАСС сообщил председатель комиссии по классическому альпинизму Федерации альпинизма России Александр Яковенко.

"Тело еще не забрали. Сегодня этого сделать не удастся - там нелетная погода. Попытка добраться туда будет предпринята завтра. Есть ли шанс, что она жива? Нет, шансов нет", - сказал Яковенко.

В субботу газета Himalayan Times, ссылаясь на неназванный источник, сообщила, что Оленева "упала в расщелину, находясь на высоте около 6 680 метров". Она совершала восхождение в составе группы, в которую также входят Роман Абилдаев и Расим Кашапов. Позднее в тот же день пресс-служба Федерации альпинизма России сообщила, что спортсменка пропала, но требуемый облет вертолета был невозможен из-за погодных условий.

15 октября главный тренер сборной России Павел Шабалин сообщил ТАСС, что Оленева была найдена мертвой. Позже посол России в Непале Алексей Новиков в разговоре с корреспондентом ТАСС по телефону уточнил, что лежащая фигура альпинистки была обнаружена с воздуха, спасательная группа выдвинется на место 16 октября. Новиков подчеркнул, что только после этого можно будет официально подтвердить гибель Оленевой.

Оленевой было 37 лет. В 2022 году она завоевала титул чемпионки России по альпинизму.