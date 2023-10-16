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Сборные по футболу

Футболисты молодежной сборной России сыграли вничью с молодежной командой "Сан-Паулу"

Встреча завершилась со счетом 1:1

ТАСС, 16 октября. Молодежная сборная России по футболу со счетом 1:1 сыграла вничью с командой бразильского "Сан-Паулу", составленной из игроков не старше 20 лет. Встреча прошла на стадионе тренировочного центра футбольного клуба "Сан-Паулу" в Котии.

В составе российской команды забитым мячом отметился Александр Кокшаров (11-я минута).

Изначально пресс-служба Российского футбольного союза (РФС) анонсировала игру молодежной сборной России против команды "Ред Булл Брагантино". Матч с "Сан-Паулу" начался с задержкой из-за того, что бразильские футболисты попали в пробку. Встреча состояла из двух таймов по 40 минут.

Молодежная сборная России завершила октябрьский сбор в Бразилии. В субботу игроки сборной России со счетом 6:4 обыграли молодежную команду "Сантоса", в пятницу оказались сильнее молодежной команды "Палмейраса" (3:1). Днем ранее российские футболисты сыграли вничью с молодежной командой "СКА Бразил" (2:2). 

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