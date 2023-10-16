Израильские клубы попросили УЕФА перенести свои еврокубковые матчи на следующей неделе

Команды "Маккаби" из Хайфы и Тель-Авива должны провести еврокубковые игры 26 октября

ТАСС, 16 октября. Израильские клубы "Маккаби" из Хайфы и Тель-Авива обратились в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с просьбой перенести свои матчи в еврокубках, назначенные на следующую неделю. Об этом сообщили пресс-службы команд.

"Маккаби" из Хайфы 26 октября должен сыграть на выезде с испанским "Вильярреалом" в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы. "Маккаби" из Тель-Авива в этот же день должен принять украинскую "Зарю" в игре третьего тура групповой стадии Лиги конференции.

Ранее УЕФА перенес матчи сборной Израиля против команд Швейцарии и Косова в рамках отбора к чемпионату Европы 2024 года, которые должны были пройти 12 и 15 октября. Также в организации приняли решение отменить другие запланированные игры на территории страны, включая квалификационные матчи к чемпионату Европы 2025 года среди игроков не старше 21 года и отборочные встречи к чемпионату Европы среди игроков до 17 лет, в которых должны были сыграть израильтяне, бельгийцы, валлийцы и гибралтарцы.

Новое обострение ситуации на Ближнем Востоке началось 7 октября с нападения боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля. ХАМАС объясняет атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса на Храмовой горе Иерусалима. Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа, начал наносить удары по нему и отдельным районам Ливана и Сирии. Среди палестинцев погибли более 2,2 тыс. и ранены около 9 тыс., среди израильтян - до 1,5 тыс. погибли, почти 4 тыс. ранены.