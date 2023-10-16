Сборная Австрии квалифицировалась на чемпионат Европы по футболу 2024 года

Австрийцы победили команду Азербайджана со счетом 1:0

ТАСС, 16 октября. Сборная Австрии по футболу со счетом 1:0 победила команду Азербайджана в матче отборочного раунда к чемпионату Европы 2024 года. Встреча прошла в Баку.

Единственный мяч на 48-й минуте забил полузащитник Марсель Забитцер, который реализовал пенальти.

Сборная Австрии набрала 16 очков и обеспечила участие в финальной части чемпионата Европы 2024 года. Австрийцы не опустятся ниже второй строчки в турнирной таблице группы F. Сборная Швеции, которая располагается на третьей позиции с 6 очками, до конца отборочного раунда проведет еще три игры и уже не сможет догнать команду Австрии.

Лидером группы является сборная Бельгии, на счету которой также 16 очков. Седьмой матч отбора бельгийцы проведут позднее в понедельник, сыграв на своем поле против шведов. Австрийцы в заключительном туре сыграют в гостях против сборной Эстонии 16 ноября. Эстонцы занимают последнее, пятое место в таблице.

Ранее участие в чемпионате Европы 2024 года обеспечили сборные Бельгии, Португалии, Франции, Испании, Шотландии и Турции. На континентальное первенство квалифицируются по две лучшие команды каждой из отборочных групп. Остальные участники турнира определятся по итогам плей-офф Лиги наций.

В феврале 2022 года Союз европейских футбольных ассоциаций и Международная федерация футбола временно отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. Сборная России не принимает участия в квалификации чемпионата Европы, который пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года.