Карпин предположил, что ничья в матче с кенийцами стала результатом недооценки соперника

По словам главного тренера сборной России, у игроков не было проблем с мотивацией

АНТАЛЬЯ /Турция/, 16 октября. /ТАСС/. Причиной ничейного результата товарищеского матча против команды Кении могла стать недооценка соперника со стороны футболистов сборной России. Такое мнение журналистам высказал главный тренер российской команды Валерий Карпин.

В понедельник сборная России сыграла вничью с командой Кении (2:2) в товарищеском матче, который прошел в турецкой Анталье.

"Счет по игре, - сказал Карпин. - Не показалось, что сборная Кении была посильнее, может быть, недооценка [соперника]. Сегодня проблем с мотивацией не видел".

Главный тренер сборной России прокомментировал дебют в национальной команде вратаря Ильи Помазуна, защитников Арсена Адамова и Юрия Горшкова. "По Помазуну сложно [что-то сказать], работы не так много было. Горшков и Адамов более чем достойно для первого раза сыграли", - отметил тренер.

Матчем против команды Кении сборная России завершила октябрьский сбор. 12 октября россияне победили команду Камеруна (1:0) на "ВТБ-Арене" в Москве.