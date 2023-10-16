16 октября, 18:52
КХЛ

"Спартак" обыграл "Сочи" и повторил клубный рекорд по числу побед подряд в КХЛ

Красно-белые одержали шестую победу подряд

ТАСС, 16 октября. Московский "Спартак" со счетом 5:2 победил "Сочи" в гостевом матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в присутствии 4757 зрителей.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Ансель Галимов (9-я минута), Николай Голдобин (35), Иван Морозов (40), Михал Чайковски (48) и Илья Талалуев (52). У проигравших отличились Матвей Мичков (51) и Семен Ибрагимов (60). "Спартак" и "Сочи" во второй раз встречались между собой в нынешнем сезоне, 26 сентября сочинцы одолели соперника в гостевом матче (3:2).

"Спартак" одержал шестую победу подряд и повторил клубный рекорд по этому показателю за время выступления в КХЛ. Ранее красно-белые обыграли на выезде нижегородское "Торпедо" (4:2) и китайский "Куньлунь Ред Стар" (4:3), а также одолели в домашних играх московский ЦСКА (5:3), подмосковный "Витязь" (5:1) и новосибирскую "Сибирь" (5:2). "Спартак" в четвертый раз добрался до отметки в шесть побед подряд в КХЛ, ранее москвичам удавалось подобное в ноябре 2017 года, в октябре 2019-го и декабре 2022-го.

"Спартак" с 28 очками в 20 матчах располагается на второй позиции в турнирной таблице Западной конференции. "Сочи" занимает пятое место на Западе, набрав 23 очка в 19 играх. Следующий матч команды вновь проведут между собой. Игра пройдет в Сочи 18 октября.

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Западная конференция

1

Локомотив

19

13

1

0

1

0

4

55-34

29

2

Спартак

20

12

1

0

0

2

5

75-57

28

3

Торпедо

19

11

1

0

0

1

6

58-44

25

4

Динамо М

19

9

3

0

1

0

6

54-45

25

5

Сочи

19

9

1

1

0

1

7

56-66

23

6

ЦСКА

19

8

2

0

0

1

8

61-41

21

7

СКА

18

10

0

0

0

0

8

50-36

20

8

Северсталь

17

7

0

1

0

2

7

60-52

18

9

Динамо Мн

17

6

1

1

0

2

7

51-44

18

10

Куньлунь РС

22

3

1

2

0

2

14

41-75

14

11

Витязь

19

1

2

1

0

2

13

29-72

10

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Восточная конференция

1

Металлург

20

10

2

1

2

1

4

63-54

29

2

Ак Барс

18

9

4

0

0

1

4

60-42

27

3

Автомобилист

19

8

3

1

1

1

5

46-33

26

4

Салават Юлаев

18

10

1

0

0

0

7

56-36

22

5

Лада

20

8

1

0

0

4

7

39-41

22

6

Авангард

17

7

3

0

0

2

5

45-44

22

7

Трактор

19

5

3

1

0

2

8

41-46

20

8

Сибирь

17

5

1

1

2

1

7

35-50

17

9

Амур

17

5

0

1

3

2

6

36-45

17

10

Нефтехимик

18

3

2

1

1

3

8

43-65

16

11

Барыс

19

3

1

1

2

4

8

46-63

16

12

Адмирал

17

3

1

1

1

1

10

34-48

12

  

Теги:
КХЛ
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация