"Спартак" обыграл "Сочи" и повторил клубный рекорд по числу побед подряд в КХЛ

ТАСС, 16 октября. Московский "Спартак" со счетом 5:2 победил "Сочи" в гостевом матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в присутствии 4757 зрителей.
Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Ансель Галимов (9-я минута), Николай Голдобин (35), Иван Морозов (40), Михал Чайковски (48) и Илья Талалуев (52). У проигравших отличились Матвей Мичков (51) и Семен Ибрагимов (60). "Спартак" и "Сочи" во второй раз встречались между собой в нынешнем сезоне, 26 сентября сочинцы одолели соперника в гостевом матче (3:2).
"Спартак" одержал шестую победу подряд и повторил клубный рекорд по этому показателю за время выступления в КХЛ. Ранее красно-белые обыграли на выезде нижегородское "Торпедо" (4:2) и китайский "Куньлунь Ред Стар" (4:3), а также одолели в домашних играх московский ЦСКА (5:3), подмосковный "Витязь" (5:1) и новосибирскую "Сибирь" (5:2). "Спартак" в четвертый раз добрался до отметки в шесть побед подряд в КХЛ, ранее москвичам удавалось подобное в ноябре 2017 года, в октябре 2019-го и декабре 2022-го.
"Спартак" с 28 очками в 20 матчах располагается на второй позиции в турнирной таблице Западной конференции. "Сочи" занимает пятое место на Западе, набрав 23 очка в 19 играх. Следующий матч команды вновь проведут между собой. Игра пройдет в Сочи 18 октября.
1
Локомотив
19
13
1
0
1
0
4
55-34
29
2
Спартак
20
12
1
0
0
2
5
75-57
28
3
Торпедо
19
11
1
0
0
1
6
58-44
25
4
Динамо М
19
9
3
0
1
0
6
54-45
25
5
Сочи
19
9
1
1
0
1
7
56-66
23
6
ЦСКА
19
8
2
0
0
1
8
61-41
21
7
СКА
18
10
0
0
0
0
8
50-36
20
8
Северсталь
17
7
0
1
0
2
7
60-52
18
9
Динамо Мн
17
6
1
1
0
2
7
51-44
18
10
Куньлунь РС
22
3
1
2
0
2
14
41-75
14
11
Витязь
19
1
2
1
0
2
13
29-72
10
1
Металлург
20
10
2
1
2
1
4
63-54
29
2
Ак Барс
18
9
4
0
0
1
4
60-42
27
3
Автомобилист
19
8
3
1
1
1
5
46-33
26
4
Салават Юлаев
18
10
1
0
0
0
7
56-36
22
5
Лада
20
8
1
0
0
4
7
39-41
22
6
Авангард
17
7
3
0
0
2
5
45-44
22
7
Трактор
19
5
3
1
0
2
8
41-46
20
8
Сибирь
17
5
1
1
2
1
7
35-50
17
9
Амур
17
5
0
1
3
2
6
36-45
17
10
Нефтехимик
18
3
2
1
1
3
8
43-65
16
11
Барыс
19
3
1
1
2
4
8
46-63
16
12
Адмирал
17
3
1
1
1
1
10
34-48
12