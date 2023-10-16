"Спартак" обыграл "Сочи" и повторил клубный рекорд по числу побед подряд в КХЛ

Красно-белые одержали шестую победу подряд

ТАСС, 16 октября. Московский "Спартак" со счетом 5:2 победил "Сочи" в гостевом матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в присутствии 4757 зрителей.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Ансель Галимов (9-я минута), Николай Голдобин (35), Иван Морозов (40), Михал Чайковски (48) и Илья Талалуев (52). У проигравших отличились Матвей Мичков (51) и Семен Ибрагимов (60). "Спартак" и "Сочи" во второй раз встречались между собой в нынешнем сезоне, 26 сентября сочинцы одолели соперника в гостевом матче (3:2).

"Спартак" одержал шестую победу подряд и повторил клубный рекорд по этому показателю за время выступления в КХЛ. Ранее красно-белые обыграли на выезде нижегородское "Торпедо" (4:2) и китайский "Куньлунь Ред Стар" (4:3), а также одолели в домашних играх московский ЦСКА (5:3), подмосковный "Витязь" (5:1) и новосибирскую "Сибирь" (5:2). "Спартак" в четвертый раз добрался до отметки в шесть побед подряд в КХЛ, ранее москвичам удавалось подобное в ноябре 2017 года, в октябре 2019-го и декабре 2022-го.

"Спартак" с 28 очками в 20 матчах располагается на второй позиции в турнирной таблице Западной конференции. "Сочи" занимает пятое место на Западе, набрав 23 очка в 19 играх. Следующий матч команды вновь проведут между собой. Игра пройдет в Сочи 18 октября.

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Западная конференция № Команда И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О 1 Локомотив 19 13 1 0 1 0 4 55-34 29 2 Спартак 20 12 1 0 0 2 5 75-57 28 3 Торпедо 19 11 1 0 0 1 6 58-44 25 4 Динамо М 19 9 3 0 1 0 6 54-45 25 5 Сочи 19 9 1 1 0 1 7 56-66 23 6 ЦСКА 19 8 2 0 0 1 8 61-41 21 7 СКА 18 10 0 0 0 0 8 50-36 20 8 Северсталь 17 7 0 1 0 2 7 60-52 18 9 Динамо Мн 17 6 1 1 0 2 7 51-44 18 10 Куньлунь РС 22 3 1 2 0 2 14 41-75 14 11 Витязь 19 1 2 1 0 2 13 29-72 10