Митрофанов считает, что российские футболисты могли сыграть лучше в матче с командой Кении

Встреча в Турции завершилась со счетом 2:2

АНТАЛЬЯ /Турция/, 16 октября. /ТАСС/. Футболисты сборной России могли провести товарищеский матч с командой Кении лучше, чем вышло. Такое мнение ТАСС высказал генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов.

Товарищеский матч прошел в турецкой Анталье и завершился со счетом 2:2.

"Непосредственно по игре вопросы логично задавать Валерию Георгиевичу [Карпину]. Точно могли и хотели сыграть с другим счетом. Но, к сожалению, такой результат - три наших ошибки привели к двум голам", - сказал Митрофанов.

Матчем против команды Кении футболисты сборной России завершили октябрьский сбор. 12 октября сборная России в Москве победила команду Камеруна (1:0).