"Вашингтон" обыграл "Калгари" в матче НХЛ. Кузнецов реализовал победный буллит

Александр Овечкин очков не набрал

ТАСС, 17 октября. "Вашингтон" обыграл "Калгари" в серии буллитов со счетом 3:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе "Вашингтона" шайбы забросили Мэттью Филлипс (27-я минута), Коннор Макмайкл (30), победный буллит реализовал Евгений Кузнецов. У "Калгари" отличились Адам Ружичка (5) и Диллон Дюбе (18).

Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин не набрал очков во втором матче подряд. Матч с "Калгари" стал для него 1349-м в НХЛ, по этому показателю он сравнялся с Кирком Мюллером и делит 53-е место. Рекордсменом по числу матчей в НХЛ является канадец Патрик Марло (1 779 матчей).

"Вашингтон" одержал первую победу в сезоне, в первом матче команда из столицы США дома уступила "Питтсбургу" со счетом 0:4. В следующем матче "Вашингтон" на выезде сыграет с "Оттавой" 19 октября. "Калгари" на следующий день проведет гостевую встречу с "Баффало".

В других матчах игрового дня "Детройт" на выезде со счетом 4:0 обыграл "Коламбус", "Чикаго" одержал гостевую победу над "Торонто" (4:1). "Нью-Йорк Рейнджерс" дома победил "Аризону" (2:1), нападающий хозяев Артемий Панарин отметился голевой передачей, а голкипер Игорь Шестеркин отразил 26 бросков. "Флорида" на выезде со счетом 4:3 обыграла "Нью-Джерси", защитник гостей Дмитрий Куликов отдал голевую передачу, его одноклубник вратарь Сергей Бобровский отразил 31 бросок.