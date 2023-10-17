МОК разъяснил условия выступления спортсменов в команде беженцев на Олимпиаде

Для этого необходимо выполнить три условия

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Спортсмены для выступления на Олимпийских играх в составе команды беженцев должны в обязательном порядке получить соответствующий статус от ООН. Об этом во время сессии Международного олимпийского комитета (МОК) в Мумбаи заявил директор департамента по связям с национальными олимпийскими комитетами организации Джеймс Маклауд.

В июне в российских СМИ активно обсуждалась тема возможного приглашения спортсменов страны на Олимпийские игры 2024 года в статусе беженцев, однако подобное предложение после не получило подтверждения.

"Есть три условия для получения спортсменами-беженцами стипендии, - сказал Малкеод, представляя соответствующую программу помощи. - Прежде всего, они должны быть признаны беженцами Управлением верховного комиссара ООН по делам беженцев. Во-вторых, они должны демонстрировать высокий спортивный уровень, чтобы иметь возможность отобраться на Олимпиаду. В-третьих, их должны поддерживать местные национальные олимпийские комитеты".

Представитель МОК отметил, что сейчас стипендию получают 63 спортсмена, которые представляют 13 видов спорта. Их курируют 23 национальных олимпийских комитета. В числе стипендиантов беженцы из Афганистана, Ирана, Марокко, Эфиопии, Камеруна, Сирии, Эритреи, Венесуэлы, Республика Конго и ДР Конго.

Впервые команда беженцев выступила на Играх в 2016 году в Рио-де-Жанейро.

МОК еще не принял решения относительно допуска российских и белорусских спортсменов до Олимпиады 2024 года в Париже, в марте он рекомендовал допускать их к международным стартам в нейтральном статусе при условии, что они не поддерживают вооруженный конфликт на Украине, не представляют силовые структуры и выступают в индивидуальных видах спорта.