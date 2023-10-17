Чернышенко: Игры стран БРИКС позволяют укрепить связи между государствами

Вице-премьер отметил, что соревнования открыты для всех, кто "следует принципам честной борьбы и не признает политизированность спорта"

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Игры стран БРИКС способствуют познанию культуры государств. Такое мнение высказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, комментарий которого приводит пресс-служба Министерства спорта РФ.

"Игры БРИКС позволяют не только соревноваться в разных дисциплинах, но и укреплять связи между государствами, познавать культуры стран, желаю нашим спортсменам удачи и успешных стартов, - сказал Чернышенко. - В следующем году Игры пройдут в Казани, мы открыты не только для стран - участниц объединения, а для всех, кто следует принципам честной борьбы и не признает политизированность спорта. В России по поручению президента Владимира Путина создаются новые форматы соревнований - в 2024 году также пройдут Игры дружбы и фиджитал-турнир "Игры будущего" - в таких состязаниях нет места политике, но есть возможность проявить себя. Приглашаем всех присоединиться к этому движению".

"Страны БРИКС - наш перспективный и надежный союзник в спортивной сфере, мы готовы оказывать всяческую поддержку, обмениваться идеями, принимать участие в соревнованиях и делиться своим опытом в организации спортивных мероприятий, - сказал министр спорта России Олег Матыцин. - В 2024 году Игры БРИКС пройдут в России в рамках председательства РФ в объединении, они запланированы в открытом формате - мы ждем в гостеприимной Казани всех желающих конкурировать в честной борьбе. Со своей стороны обеспечим всем спортсменам равные спортивные возможности. Будем и дальше развивать формат Игр БРИКС, привносить наш богатый опыт организации соревнований и, конечно же, показывать достойные результаты в спортивной программе".

Игры стран БРИКС в 2023 году пройдут в южноафриканском Дурбане с 18 по 21 октября. В них примут участие около 450 спортсменов. Россию на Играх представят 34 атлета, в программе соревнований значатся шесть видов спорта: плавание, теннис, бадминтон, волейбол (дисциплина - пляжный волейбол), настольный теннис, спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (настольный теннис и теннис на колясках).