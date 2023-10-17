Авиакомпания организовала дополнительный рейс для сумоистов из-за угрозы перевеса

На дополнительный рейс было перераспределено 27 пассажиров

ТАСС, 17 октября. Японская авиакомпания Japan Airlines организовала дополнительный рейс для участников турнира по сумо из-за угрозы перегрузки. Об этом сообщает японская газета The Japan News.

Для участия в турнире борцам необходимо было отправиться на остров Осима двумя рейсами из Токио и Осаки 12 октября. По информации источника, организаторы перелетов подсчитали, что самолеты не смогут перевезти необходимое количество пассажиров, поскольку каждый борец весил около 120 кг.

На дополнительный рейс было перераспределено 27 пассажиров. Всего в турнире, который начался 13 октября, принимают участие около 460 борцов.