Футболиста "Ювентуса" Фаджоли дисквалифицировали на 7 месяцев за ставки

Между адвокатами Фаджоли и прокуратурой достигнута договоренность о признании вины

ТАСС, 17 октября. Полузащитник итальянского футбольного клуба "Ювентус" Николо Фаджоли дисквалифицирован на 7 месяцев за совершение ставок. Об этом сообщает телеканал Sky Sports.

По информации источника, между адвокатами Фаджоли и прокуратурой достигнута договоренность о признании вины. Полное сотрудничество с прокуратурой, готовность вылечиться от игровой зависимости и признание позволили футболисту получить значительное снижение наказания.

11 октября газета Corriere dello Sport сообщила, что Фаджоли могут дисквалифицировать на срок до трех лет и назначить ему штраф от €25 тыс. в случае подтверждения обвинений, поскольку футболистам запрещено делать ставки на футбол даже на легальных платформах.

Фаджоли 22 года, в текущем сезоне он провел шесть матчей, в которых отметился одной результативной передачей. В ноябре 2022 года полузащитник дебютировал в составе сборной Италии.