Хоккеист "Амура" Хохлачев забросил шайбу в первом матче после инцидента на дороге

Хохлачев прервал безголевую серию, которая насчитывала 13 матчей

ТАСС, 17 октября. Нападающий хабаровского "Амура" Александр Хохлачев забросил шайбу в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с челябинским "Трактором". Встреча проходит в Челябинске.

Хохлачев начал матч в третьем звене и сравнял счет на 11-й минуте. Шайбу в ворота "Амура" на 7-й минуте забросил Виктор Антипин.

В ночь на 15 октября Хохлачев запрыгнул на автомобиль жителя Хабаровска. По информации телеграм-канала "112", вместе с Хохлачевым были защитник Виктор Балдаев и нападающий Вячеслав Грецкий, также выступающие за "Амур".

В понедельник "Амур" объявил, что Хохлачев будет оштрафован. В заявлении клуба отмечалось, что у нападающего в ближайших матчах "будет возможность доказать свой профессионализм, принести пользу команде и оправдать доверие болельщиков".

30-летний Хохлачев является воспитанником "Спартака", в хабаровский клуб он перешел в нынешнее межсезонье. В текущем регулярном чемпионате форвард в 16 матчах набрал 9 очков (3 шайбы + 6 передач), при этом он не мог забить на протяжении 13 игр. Хабаровский клуб идет на девятом месте в Восточной конференции, набрав 17 очков в 17 играх.