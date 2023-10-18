Футболист Кривцов не считает "Зенит" главным конкурентом "Краснодара" в РПЛ

В чемпионате России нельзя никого недооценивать, подчеркнул полузащитник

ТАСС, 18 октября. Петербургский футбольный клуб "Зенит" не является главным соперником "Краснодара" в борьбе за чемпионство в Мир - Российской премьер-лиге (РПЛ), так как в этом сезоне все конкуренты опасны. Такое мнение "Спорт-Экспрессу" высказал полузащитник "Краснодара" Никита Кривцов.

"Да все конкуренты опасны, возьмите те же "Крылья Советов". Или "Оренбург", который берет и обыгрывает "Зенит". Нам с ними тоже было тяжело, особенно в первом тайме. Как и со "Спартаком" дома, с "Ростовом". В РПЛ нельзя никого недооценивать", - сказал Кривцов.

По итогам 11 туров "Краснодар" возглавляет турнирную таблицу с 27 очками.

"Зенит" становился чемпионом России в пяти предыдущих сезонах. На данный момент петербургский клуб идет третьим, набрав 20 очков. На втором месте располагаются самарские "Крылья Советов", на счету которых 21 очко.