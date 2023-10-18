Первый канал планирует ряд проектов с фигуристкой Туктамышевой по ходу сезона

Глава дирекции спортивного вещания Первого канала Ольга Черносвитова отметила, что чемпионка мира 2015 года станет гостем студии во время прямой трансляции этапа Гран-при России в Омске в воскресенье

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Первый канал по ходу текущего сезона планирует ряд проектов с чемпионкой мира по фигурному катанию 2015 года Елизаветой Туктамышевой. Об этом ТАСС сообщила глава дирекции спортивного вещания Первого канала Ольга Черносвитова.

"Чемпионка мира Елизавета Туктамышева станет гостем студии во время прямой трансляции Гран-при России по фигурному катанию в ближайшее воскресенье. Первый канал планирует ряд проектов с Лизой, в том числе в рамках соревнований текущего сезона и на соревновательном льду, о чем мы еще обязательно расскажем сами вместе с Лизой. При этом речь не о работе комментатора", - сказала Черносвитова.

Туктамышевой 26 лет, она также является серебряным призером чемпионата мира 2021 года, бронзовым призером чемпионата Европы 2013 года, победительницей финала серии Гран-при сезона-2014/15. На счету фигуристки золото (2021), серебро (2015) и бронза (2019) командных чемпионатов мира.

Второй этап Гран-при России пройдет 21-22 октября в Омске.