Неймар получил разрыв крестообразной связки и мениска

Бразилец получил травму во время матча отборочного турнира на чемпионат мира 2026 года с командой Уругвая

ТАСС, 18 октября. Футболист сборной Бразилии и клуба "Аль-Хиляль" из Саудовской Аравии Неймар получил разрыв передней крестообразной связки и мениска. Об этом сообщает пресс-служба Бразильской конфедерации футбола.

Неймар получил травму в матче отборочного турнира на чемпионат мира 2026 года с командой Уругвая (0:2), который состоялся в ночь на среду по московскому времени.

"Неймар прошел клинические и визуализирующие обследования, которые подтвердили разрыв передней крестообразной связки и мениска в левом колене. Неймару предстоит хирургическая процедура, дата которой еще не определена", - говорится в заявлении пресс-службы Бразильской конфедерации футбола.

Неймару 31 год, в 2017 году он перешел во французский ПСЖ из испанской "Барселоны" за рекордные для мирового футбола €222 млн. Вместе с ПСЖ футболист стал пятикратным чемпионом Франции и четырехкратным обладателем суперкубка страны, трижды победил в Кубке Франции, дважды - в Кубке французской лиги. В августе 2023 года бразилец перешел в "Аль-Хиляль".

В составе "Барселоны" футболист дважды выиграл чемпионат Испании, три раза - кубок страны, по разу - Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. Первым клубом Неймара был бразильский "Сантос", в его составе футболист выиграл Кубок Бразилии и Кубок Либертадорес.

В составе сборной Бразилии Неймар провел 128 матчей и забил 79 мячей. Он является рекордсменом национальной команды по количеству голов. 9 сентября 2023 года Неймар побил рекорд Пеле (77 голов), забив два мяча в ворота сборной Боливии (5:1) в матче отборочного турнира на чемпионат мира.