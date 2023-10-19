Спорт без границ и открытость миру. В Перми стартует форум "Россия - спортивная держава"

Мероприятие продлится до 21 октября

ПЕРМЬ, 19 октября. /ТАСС/. Основная деловая программа форума "Россия - спортивная держава" стартует в четверг. Мероприятие пройдет в Перми и продлится до 21 октября.

В форуме примет участие президент РФ Владимир Путин, сообщил ТАСС его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Центральным событием деловой программы форума станет пленарное заседание "Спорт без границ. Открытость миру", оно пройдет на площадке спортивного комплекса им. Сухарева. В период глобальной трансформации мирового спорта Россия традиционно поддерживает базовый принцип "спорт вне политики" и всегда рассматривает спортивную сферу как пространство дружбы, мира и развития.

Преодоление конфронтации, взаимное уважение и открытый диалог - основной посыл российского спортивного сообщества. В ходе пленарного заседания состоится обмен мнениями о путях интеграции мирового спорта, после которого ожидается коллективное заявление участников об открытости и готовности к многостороннему спортивному сотрудничеству в различных форматах.

Основные участники

Модератором панели станет министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин, ее основные спикеры - заместитель председателя правительства Российской Федерации, председатель оргкомитета форума Дмитрий Чернышенко, помощник президента Российской Федерации Игорь Левитин, губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков, президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков, президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев, исполняющая обязанности председателя Счетной палаты Российской Федерации Галина Изотова, министр спорта и туризма Республики Беларусь Сергей Ковальчук.

Также на форум в Пермь прибыли и министры спорта Гондураса, Египта, КНДР, Уганды, Узбекистана, генеральный секретарь главного управления спорта ОАЭ, председатель комиссии по культуре и спорту Эритреи. По ВКС с участниками панели встретятся руководитель главного управления по физической культуре и спорту Китая Гао Чжидань и министр спорта, искусства и культуры ЮАР Зизи Кодва.

Приехали в Пермь и звезды мирового спорта: почетный президент Международной федерации хоккея Рене Фазель, олимпийский чемпион по фехтованию на шпагах итальянец Паоло Миланоли, олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный и другие. Все они также примут участие в основной дискуссии форума.

Основные направления дискуссий

Особое внимание участников форума обещает привлечь и круглый стол "Российское олимпийское движение: вызовы и перспективы". Его модератором станет руководитель службы информации Олимпийского комитета России Константин Выборнов, основными спикерами - Поздняков, Левитин, Матыцин.

Также в ходе панелей и круглых столов в Перми будут обсуждаться вопросы, наиболее актуальные для развития отрасли. Это подходы и форматы продвижения спорта в современном российском обществе, спортивная подготовка в детском возрасте, проблемы стресса в спорте, роль муниципалитетов в популяризации спорта и физической активности, проблемы стандартизации в индустрии, развитие отечественной спортивной промышленности, цифровые клиентские сервисы, перспективы развития центров спортивной подготовки и другие не менее важные темы. Особое внимание специалисты Министерства спорта России уделят успешным практикам продвижения федерального проекта "Спорт - норма жизни", а также перспективам использования государственно-частного партнерства.

Новшеством форума в Перми станет первая проактивная трехдневная конференция по созданию и развитию спортивной инфраструктуры в России под названием "Инновации и инвестиции в спорте: тенденции и особенности". В рамках конференции будут обозначены и расставлены приоритеты развития спортивной индустрии, а ее практическим результатом станет перечень предложений в адрес правительства Российской Федерации и руководителей субъектов по реализации инфраструктурных проектов, поддержке и развитию лучших инициатив бизнеса по модернизации и созданию спортивной инфраструктуры в России.

Спортивная и культурная программы

Форум вновь будет сопровождать обширная спортивная программа. Уже 19 октября пройдут три турнира, участники сразятся в соревнованиях по баскетболу 3х3, кикбоксингу и боксу. В турнире по баскетболу 3х3 примут участие команды из семи стран: России, Белоруссии, Бразилии, Италии, Казахстана, Китая и Сербии. Соревнования состоятся на сцене Пермского академического Театра-Театра. Россию на турнире представит команда "Бионорд PRO", в составе которой выступят серебряные призеры Олимпийских игр в Токио.

В универсальном дворце спорта "Молот" пройдет единый международный турнир по боксу и кикбоксингу Ural FC. В ходе соревнования планируется провести 11 поединков (4 - по кикбоксингу, 7 - по боксу), которые проведут 22 спортсмена из 10 стран (Россия, Азербайджан, Бельгия, Венесуэла, Иран, Марокко, Нидерланды, Португалия, Таджикистан, Узбекистан). В главном бое вечера встретятся олимпийский чемпион и четырехкратный чемпион России Альберт Батыргазиев и непобежденный венесуэльский боксер Эндер Луцес. 20 октября во дворце спорта "Орленок" состоится показательный матч сборной России по регби-7.

21 октября в спортивную программу форума вольются киберспортивные дисциплины. В "Орленке" пройдет второй отборочный этап международного чемпионата по битве роботов, участники будут соревноваться в проектировании и сражении своих роботов, планируется участие 34 команд из 3 стран. Этот турнир является отборочным, финал состоится на "Играх будущего", которые пройдут в 2024 году в Казани. Также в Перми в рамках фиджитал-фестиваля пройдут турниры по фиджитал-баскетболу и фиджитал-футболу, такие соревнования являются тестовыми перед "Играми будущего". Сначала команды сыграют в футбольный и баскетбольный симуляторы, после чего встретятся на физической площадке.

Завершат программу всероссийские соревнования среди студентов по спортивному программированию "Цифровая безопасность". Турнир пройдет в онлайн-режиме. В ходе него участники будут соревноваться в дисциплине "программирование систем информационной безопасности". Также в ходе форума предусмотрена большая культурная программа, которая включает музыкальный, фестивальный, концертный, театральный, деловой, экскурсионный блоки.

Международный спортивный форум "Россия - спортивная держава" проводится с 2009 года, его принимали Москва, Казань, Саранск, Якутск, Чебоксары, Доброград, Ульяновск, Нижний Новгород и Кузбасс.