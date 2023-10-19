Министр спорта Белоруссии усомнился в возможности Парижа безопасно провести Олимпиаду

Олимпийские игры в столице Франции пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года

ПЕРМЬ, 19 октября. /ТАСС/. Способность Франции обеспечить безопасность спортсменов во время Олимпийских игр 2024 года вызывает большие вопросы. Об этом на пленарной сессии форума "Россия - спортивная держава" в Перми рассказал министр спорта Белоруссии Сергей Ковальчук.

"Мы с обеспокоенностью смотрим на вопрос обеспечения безопасности на Олимпийских играх 2024 года, - сказал Ковальчук. - Мы беспокоимся за безопасность спортсменов, которые примут участие там даже под нейтральным флагом, болельщиков. Способна ли Франция провести это мероприятие? Большой вопрос".

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. В конце марта 2023 года Международный олимпийский комитет рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов до участия в международных соревнованиях только в качестве нейтральных атлетов, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку спецоперации на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. Также российские и белорусские атлеты не должны быть представлены в командных видах спорта.