Министр спорта Египта заявил, что в стране заинтересованы в российских тренерах

Российско-египетские отношения имеют длинную историю взаимоуважения, подчеркнул Ашраф Субхи

ПЕРМЬ, 19 октября. /ТАСС/. Египет заинтересован в том, чтобы российские тренеры работали в стране. Об этом на пленарной сессии форума "Россия - спортивная держава" в Перми рассказал министр по делам молодежи и спорта Египта Ашраф Субхи.

"Российско-египетские отношения - исторические, они имеют длинную историю взаимоуважения. Важным примером этого является гуманитарный объект, о котором говорил президент РФ Владимир Путин, - сказал Субхи. - Важной частью сотрудничества между нами является повышение уровня взаимодействия между гражданами России и Египта. Сейчас есть сотрудничество между двумя ведомствами. Достигнута договоренность о проведении мероприятий в России и Египте. Мы рады присутствию российских тренеров и спортсменов в Египте. Это обмен, к которому мы стремимся. Мы с моим коллегой обсуждали эту программу".

"Интеграция министерств с другими ведомствами - это то, что нам необходимо. В советские годы было много программ по взаимодействию с другими областями деятельности. Будем изучать ваш опыт и двигаться дальше в направлении международного сотрудничества", - отметил министр спорта РФ Олег Матыцин.

В конце июля Матыцин на сессии экономического и гуманитарного форума "Россия - Африка" заявил о готовности помогать африканским странам в подготовке к международным турнирам.