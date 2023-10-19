Рожков рассказал о переговорах ПКР с паралимпийскими комитетами стран СНГ, ШОС и БРИКС

Паралимпийский комитет России открыт для международного сотрудничества во всех аспектах спорта, отметил Павел Рожков

ПЕРМЬ, 19 октября. /ТАСС/. Паралимпийский комитет России (ПКР) открыт для международного сотрудничества во всех аспектах спорта и ведет переговоры с национальными паралимпийскими комитетами стран СНГ, ШОС, БРИКС. Об этом заявил президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков на пленарной сессии форума "Россия - спортивная держава" в Перми.

"Мы стремимся к укреплению дружеских связей с близкими нам организациями с целью установления долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества, обмена опытом и ресурсами для развития паралимпийского спорта, а также для укрепления двусторонних отношений. У ПКР подписаны меморандумы о сотрудничестве с национальными паралимпийскими комитетами Китая, Белоруссии, Армении, Киргизии, Таджикистана. Продолжаются переговоры с национальными паралимпийскими комитетами стран СНГ, ШОС, БРИКС о поиске возможных путей сотрудничества, новых форматов спортивных соревнований в условиях ограничений и существующей напряженности. Надо признать, что во многих случаях нам идут навстречу и не отказываются от встреч с нами", - сказал Рожков.

"Паралимпийский комитет России всегда открыт для международного сотрудничества во всех аспектах спорта, и мы продолжим работу по выстраиванию равноправного и взаимоуважительного диалога со всеми заинтересованными сторонами", - добавил глава ПКР.

Международный спортивный форум "Россия - спортивная держава" проводится с 2009 года, его принимали Москва, Казань, Саранск, Якутск, Чебоксары, Доброград, Ульяновск, Нижний Новгород и Кузбасс. В этом году форум проходит в Перми (19-22 октября).