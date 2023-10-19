19 октября, 10:02
Форум "Россия - спортивная держава"

Гонщик Мазепин допускает, что примет участие в следующем ралли "Шелковый путь"

В 2022 году Никита Мазепин победил в ралли в классе мотовездеходов

ПЕРМЬ, 19 октября. /ТАСС/. Бывший участник чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" Никита Мазепин может принять участие в ралли "Шелковый путь" в следующем году. Об этом он рассказал журналистам на форуме "Россия - спортивная держава".

"Возможно, я приму участие в "Шелковом пути". Недавно узнал, что трасса пройдет из Монголии в Китай. Мне кажется, это было бы интересно", - сказал Мазепин.

Ралли "Шелковый путь" проводится с 2009 года на территории России, в отдельные годы соревнования проходили на территории государств Центральной Азии и Китая. В 2022 году Мазепин стал победителем "Шелкового пути" в классе мотовездеходов.

Международный спортивный форум "Россия - спортивная держава" проводится с 2009 года, его принимали Москва, Казань, Саранск, Якутск, Чебоксары, Доброград, Ульяновск, Нижний Новгород и Кузбасс. В этом году форум проходит в Перми (19-22 октября). 

Теги:
Форум "Россия - спортивная держава"
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация