Мамиашвили поддержал предложение Третьяка развивать спортивное телевидение

Глава Федерации спортивной борьбы России рассказал, что совместно с Умаром Кремлевым работает над развитием собственных стриминговых площадок

ПЕРМЬ, 19 октября. /ТАСС/. Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили и глава Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев работают над развитием собственных стриминговых площадок с целью развития доступности спортивного контента в России. Об этом Мамиашвили рассказал ТАСС в кулуарах форума "Россия - спортивная держава" в Перми.

Ранее на форуме на проблему обратил внимание президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк. На заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта он заявил о необходимости больше освещать спортивные события на федеральных телеканалах.

"Развитие телевизионных площадок, внимание к спортивным новостям, этот вопрос поднял Владислав Третьяк. Президент нашей страны серьезно погружен в этот вопрос. Мы действительно должны развивать свой контент. Речь ведь идет и о том, что тиражируют федерации - не все события можно разместить в телеэфире. Речь идет о развитии собственных стриминговых площадок, и это мы сейчас обсуждаем с Умаром Кремлевым. Его поддержка и понимание нужности такой работы ложится в позицию, которую высказал сегодня президент страны", - сказал Мамиашвили.

"Конечно, возможность озвучить какие-то важные вещи в присутствии главы государства - это всегда очень волнительно, это всегда максимальная ответственность. И прежде всего хочется сказать спасибо за эту возможность", - добавил он.

Международный спортивный форум "Россия - спортивная держава" проводится с 2009 года, его принимали Москва, Казань, Саранск, Якутск, Чебоксары, Доброград, Ульяновск, Нижний Новгород и Кузбасс. В этом году форум проходит в Перми (19-22 октября).