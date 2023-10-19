Участник команды по фиджитал-футболу из Нигерии рассказал о подготовке к турниру в Казани

Десятые фиджитал-игры проходят в Казани и завершатся 22 октября

КАЗАНЬ, 19 октября. /ТАСС/. Тренировочный лагерь, в котором спортсмены могут отработать навыки в игре в футбольный симулятор, позволил команде OJODU CITY FC из Нигерии показать хороший результат в кибер-части турнира по фиджитал-футболу, несмотря на отсутствие опыта. Об этом ТАСС рассказал участник коллектива Узочуку Агостин Ифани во время Десятых фиджитал-игр в Казани.

На групповом этапе турнира спортсмены OJODU CITY FC обыграли команду The Icon RSU из Таиланда. Игра в симулятор закончилась со счетом 5:5, а уже на поле игроки из Нигерии одержали уверенную победу со счетом 9:1.

"Большинство участников нашей команды сильны в игре на поле, это видно и по счету матча. В нашей команде всего три человека, которые имеют хоть какой-то опыт игры в FIFA, и то не на профессиональном уровне, скорее, просто играют дома между основными тренировками. Наверно, можно сказать, что команда готовилась к диджитал-части всего три дня. Тем не менее нам удалось показать хороший результат. Мы тренировались в отеле, готовились именно к кибер-части, сегодня после матча вернемся и продолжим тренировки. Мы правда не очень сильны в диджитал-части, и мы это понимаем, поэтому будем больше практиковаться", - сказал Ифани.

Спортсмен отметил, что был бы рад, если бы фиджитал-спорт получил развитие и в Нигерии. По его словам, в стране много спортсменов как в киберсфере, так и в привычном спорте, однако у них не так много возможностей, чтобы себя проявить.

Десятые фиджитал-игры проходят в Казани с 5 по 22 октября. В программу соревнований вошли фиджитал-баскетбол, фиджитал-футбол, соревнования по мобильной игре Mobile Legends: Bang Bang (MLBB), Warface и Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO).

Первые "Игры будущего" пройдут в Казани с 23 февраля по 3 марта 2024 года, они будут проводиться по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта.