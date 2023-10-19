Участник команды из Туниса считает, что фиджитал-спорт привлекателен для зрителей

По мнению Хассена Сесси, фиджитал-спорт может привлечь большую аудиторию благодаря своей динамичности и зрелищности

КАЗАНЬ, 19 октября. /ТАСС/. Фиджитал-спорт может привлечь большую аудиторию зрителей благодаря своей динамичности и зрелищности. Такое мнение ТАСС высказал участник команды по фиджитал-футболу STADE TUNISIEN из Туниса Хассен Сесси во время Десятых фиджитал-игр в Казани.

"У нас в Тунисе есть федерация киберспорта, но соревнований именно в смешанном, фиджитал-формате нет. Мне этот турнир показался очень интересным. Каждый матч проходит очень волнующе, каждый спортсмен играет так, будто это последний день его карьеры. Все выглядит ярко, динамично и зрелищно. Если бы такой турнир проходил в Тунисе, на каждом матче были бы тысячи зрителей", - сказал спортсмен.

На групповом этапе турнира спортсмены STADE TUNISIEN обыграли команду FDC Vista, объединившую игроков из Нигерии, Ганы, Кот-д'Ивуара и России. Игра в симулятор закончилась со счетом 11:3 в пользу команды из Туниса. STADE TUNISIEN не смогли забить ни одного гола на поле, но спортсменам удалось удержать преимущество и одержать победу с общим счетом 11:8.

"Игра была напряженной, в диджитал-части мы выиграли с большим отрывом, но игра на поле далась тяжело. У нас четыре игрока специализируются в киберспорте, благодаря этому мы смогли сделать хороший отрыв", - прокомментировал итоги матча Хассен Сесси.

Десятые фиджитал-игры проходят в Казани с 5 по 22 октября. В программу соревнований вошли фиджитал-баскетбол, фиджитал-футбол, соревнования по мобильной игре Mobile Legends: Bang Bang (MLBB), Warface и Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO).

Первые "Игры будущего" пройдут в Казани с 23 февраля по 3 марта 2024 года, они будут проводиться по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта.