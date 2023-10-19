Театр и спорт. На сцене пермского театра прошел международный турнир по баскетболу 3х3

Первое место заняла российская команда Inanomo

ПЕРМЬ, 19 октября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Международный турнир по баскетболу 3х3 прошел в пермском Театре-Театре в рамках форума "Россия - спортивная держава". Победителем стала российская команда Inanomo, которая в финале со счетом 22:13 обыграла сербский коллектив Krupanj.

Бронзовые медали завоевали пермские баскетболисты из команды "Бионорд". Также в Суперкубке Единой континентальной лиги приняли участие команды из Белоруссии, Бразилии, Италии, Казахстана, Китая. Победитель получил денежный приз в размере 3 млн рублей и право выступить в следующем сезоне Единой континентальной лиги.

Матчи проходили в течение дня непосредственно на театральной сцене. После группового этапа и перед решающими матчами плей-офф опускался занавес и зрители могли обсудить перипетии турнира в антракте. Также по ходу матчей выступала рок-группа, которая задавала соответствующий тон играм.

"Это была очень оригинальная идея. Соединились спорт, культуру, искусство. Я очень рад и очень благодарен организаторам, администрации Пермского края и всем командам из других стран, которые приехали. Сейчас очень важно друг друга поддерживать, - рассказал министр спорта РФ Олег Матыцин журналистам после церемонии награждения. - Такой формат - это то, что нужно спорту. Спорт должен давать чувство сопричастности, переживания, боления, и именно такая атмосфера сегодня была".

После окончания турнира команды, организаторы и почетные гости турнира вышли на поклон зрителям - по театральной традиции. "Мне кажется, международная площадка форума и была как раз для того, чтобы показать, что мы можем, когда все круто креативят, - рассказал ТАСС президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко. - Поклоны, занавес, выступление музыкантов - это говорит, что микшировать можно, но важно, чтобы это было разумно. И этот турнир показал, что мы в своей стране можем делать все. Захотели - совместили театр и баскетбол".

Международный спортивный форум "Россия - спортивная держава" проводится с 2009 года, ранее его принимали Москва, Казань, Саранск, Якутск, Чебоксары, Доброград, Ульяновск, Нижний Новгород и Кузбасс.