Чемпион Олимпиады боксер Батыргазиев одержал 10-ю победу на профессиональном ринге

В рейтинговом поединке, который прошел в Перми, россиянин нокаутом победил венесуэльца Эндера Луцеса

ПЕРМЬ, 19 октября. /ТАСС/. Олимпийский чемпион по боксу россиянин Альберт Батыргазиев одержал 10-ю победу на профессиональном ринге. В 10-раундовом рейтинговом поединке в весовой категории до 61,23 кг, прошедшем в Перми в рамках форума "Россия - спортивная держава", он выиграл у венесуэльца Эндера Луцеса нокаутом в пятом раунде.

В послужном списке 25-летнего Батыргазиева теперь 10 побед (7 нокаутом) и ни одного поражения. На его счету титулы интерконтинентального чемпиона по версии Международной боксерской федерации (IBF), чемпиона Евразийского боксерского парламента, чемпиона Азии по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и чемпиона Европы по версии Всемирной боксерской организации. Россиянин занимает шестое место в рейтинге WBA. В активе Батыргазиева также победа на Олимпиаде в Токио и четыре золотые медали чемпионатов России.

24-летний Луцес потерпел первое поражение в карьере при 20 победах (16 нокаутом). В прошлом поединке он завоевал титул чемпиона стран Карибского бассейна по версии WBA (Fedecaribe), ранее владел поясом чемпиона мира IBF среди молодежи. Венесуэлец в третий раз выступил за рубежом, до этого он провел все поединки на родине, за исключением двух, которые состоялись в Австралии и Аргентине.