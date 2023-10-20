Организаторы Игр дружбы сделают бесплатным проезд и проживание для иностранцев

Призовые за золотую медаль находятся на уровне 4 млн рублей, отметил Алексей Сорокин

ПЕРМЬ, 20 октября. /ТАСС/. Иностранные участники Игр дружбы получат право бесплатного проезда и проживания во время соревнований. Об этом журналистам рассказал генеральный директор организационного комитета Игр дружбы Алексей Сорокин на панельной дискуссии "Мир с Россией: новые форматы международного спортивного сотрудничества" на международном форуме "Россия - спортивная держава" в Перми.

"Мы стремимся привлечь элитных спортсменов из всех федераций, для этого у нас есть, как нам кажется, очень интересная мотивационная программа, - сказал Сорокин. - У нас будет масштабный призовой фонд, уже сейчас идет дискуссия, чтобы приравнять призовые выплаты к традиционным олимпийским выплатам, которые находятся на уровне 4 млн рублей за золотую медаль, медали будут из чистого золота. Также будет бесплатный проезд и бесплатное проживание для всех иностранных гостей. Как нам кажется, мы делаем все, чтобы привлечь лучших на этот яркий турнир".

Всемирные игры дружбы впервые пройдут в сентябре 2024 года в Москве и Екатеринбурге. Планируется, что соревнования будут проходить один раз в четыре года.