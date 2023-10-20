Выставка "Современный спорт. Инновации и перспективы" открылась в Перми

В церемонии открытия приняли участие губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, министр спорта РФ Олег Матыцин и министр спорта Белоруссии Сергей Ковальчук

ПЕРМЬ, 20 октября. /ТАСС/. Экспозиция "Современный спорт. Инновации и перспективы" открылась в выставочном комплексе "Пермь-Экспо". Церемония открытия прошла в рамках форума "Россия - спортивная держава".

В церемонии открытия приняли участие губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, министр спорта РФ Олег Матыцин и министр спорта Белоруссии Сергей Ковальчук.

"Рад приветствовать вас в Перми в год 300-летия нашей игровой столицы. Хотел бы сказать большое спасибо всем тем, кто доверил нам проведение этого форума, конечно, слова благодарности нашему президенту, вам, Олег Васильевич, за то, что сегодня мы здесь, на этой площадке, можем обсудить насущные проблемы развития спорта, поговорить о том, как мы будем сейчас развивать это направление. Пермский край - регион с большими спортивными традициями, мы нацелены на то, чтобы развивать профессиональный и массовый спорт, нацелены на то, чтобы создавать инфраструктуру. Хочется, чтобы форум запомнился не только обсуждениями и дискуссиями, но еще и хорошими спортивными мероприятиями", - отметил Махонин.

"Для нас особая честь праздновать 300-летие города Пермь и праздновать 100-летие образования системы управления в сфере спорта здесь, в гостеприимном Пермском крае, и проводить форум "Россия - спортивная держава". В рамках этого форума сегодня открываем выставку, так и хотелось сказать :"Достижений нашего российского спортивного хозяйства". Мы гордимся тем, что сегодня спорт уверенно чувствует себя в непростых условиях. Мы благодарны всем регионам Российской Федерации за нашу командную работу, благодарны производителям спортивной продукции за то внимание и активность, которую вы демонстрируете, стараясь обеспечить интересный рынок спортивной индустрии", - сказал Матыцин.

Международный спортивный форум "Россия - спортивная держава" проводится с 2009 года, его принимали Москва, Казань, Саранск, Якутск, Чебоксары, Доброград, Ульяновск, Нижний Новгород и Кузбасс. В этом году форум проходит в Перми (19-22 октября).