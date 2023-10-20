Чесноков считает теннисиста де Минаура фаворитом в матче с Карацевым

Австралиец умело использует скорость соперника, отметил Андрей Чесноков

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Австралиец Алекс де Минаур умеет играть против атакующих игроков, поэтому он будет фаворитом в четвертьфинального матча на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Токио против россиянина Аслана Карацева. Такое мнение ТАСС высказал финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков.

Ранее Карацев обыграл китайца Чжан Чжичжэня.

"Карцев вчера здорово играл и комфортно обыграл китайца, - сказал Чесноков. - Он мог выиграть с гораздо более крупным счетом, но сегодня у него будет более сложный соперник. Карацев играет от атаки, а де Минаур очень здорово действует против таких теннисистов, умело использует скорость соперника. Для меня он будет фаворитом, но это не значит, что у Карацева нет шансов".

Турнир в Токио проводится на покрытии "хард" и относится к категории ATP 500. Его призовой фонд превышает $1,85 млн. Соревнования завершатся 22 октября. Действующим победителем является американец Тэйлор Фритц, уступивший во втором круге текущих соревнований 215-й ракетке мира японцу Синтаро Мотидзуки. Из россиян соревнование выигрывал Даниил Медведев (2018).