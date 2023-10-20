Тренер рассказал, что шансов обнаружить тело альпинистки Оленевой нет

В районе гибели спортсменки сошла лавина, сообщил Павел Шабалин

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Попытки спасателей добраться до тела российской альпинистки Надежды Оленевой прекращены, шансов обнаружить его под плотным слоем снега нет. Об этом ТАСС сообщил главный тренер сборной России Павел Шабалин.

Трагедия произошла на высоте около 6 680 метров - Оленева упала в расщелину во время восхождения на вершину восьмитысячника Дхаулагири в Непале. 15 октября в ходе поисков неподвижная фигура спортсменки была обнаружена с вертолета, однако сложные погодные условия не позволили совершить посадку и забрать тело. После возобновления поисков было установлено, что тело спортсменки находится под большим слоем снега.

"В том районе сошла лавина и все засыпала, - сказал Шабалин. - Снег спрессовался до такой степени, что сейчас там все замуровано, можно сказать, навечно. Шансов обнаружить тело уже нет, сделать в такой ситуации уже ничего нельзя".

Оленевой было 37 лет. В 2022 году она завоевала титул чемпионки России по альпинизму. Восхождение она совершала вместе с Романом Абилдаевым и Расимом Кашаповым.