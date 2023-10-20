Поздняков: внимание Путина вдохновляет спортсменов и тренеров

Глава Олимпийского комитета России отметил, что форум "Россия - спортивная держава" в Перми удался

ПЕРМЬ, 20 октября. /ТАСС/. Особое внимание президента России Владимира Путина к спорту вдохновляет атлетов и тренеров и дает большой кредит на будущее. Такое мнение журналистам на международном форуме "Россия - спортивная держава" высказал глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

"Форум удался, Россия - действительно спортивная держава. Здесь у нас была возможность обсудить все аспекты развития спорта - и внутреннюю, и международную составляющую. Глава государств уделяет особое внимание спорту. Это вдохновляет всех спортсменов, тренеров, это большой кредит на будущее", - сказал Поздняков.

"Состоялся откровенный диалог, мы можем точно сказать, что никто не пал духом. Наоборот, все сконцентрированы, все строят новые спортивные календари, не забываем о резерве. Самое главное - сегодня здесь, на этом форуме мы убедились в том, что спортивная Россия жива, живет и будет жить своей суверенной яркой жизнью", - добавил глава ОКР.

Международный спортивный форум "Россия - спортивная держава" проводится с 2009 года, его принимали Москва, Казань, Саранск, Якутск, Чебоксары, Доброград, Ульяновск, Нижний Новгород и Кузбасс. В этом году форум проходит в Перми.