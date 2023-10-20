Загитова занимается поиском тренеров для школы фигурного катания в Казани

Открытие школы Загитовой планируется к началу 2024 года

ПЕРМЬ, 20 октября. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка Алина Загитова занимается подбором персонала и тренеров для школы фигурного катания в Казани. Об этом ТАСС в кулуарах форума "Россия - спортивная держава" рассказал министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов.

"Алина Загитова занимается подбором персонала и тренеров для школы в Казани, есть наметки. Как и говорили, хотим открыть школу в следующем году", - сообщил Леонов.

Ранее Леонов сообщал ТАСС о том, что открытие школы Загитовой планируется к началу 2024 года.

Загитовой 21 год, она является олимпийской чемпионкой в женском одиночном катании (2018), чемпионкой Европы (2018) и мира (2019).