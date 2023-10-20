Кириленко допустил проведение товарищеских матчей против африканских баскетбольных сборных

Глава Российской федерации баскетбола считает, что нужно продолжать международные контакты

ПЕРМЬ, 20 октября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Сборная России по баскетболу может провести товарищеские матчи с африканскими национальными командами. Об этом ТАСС в кулуарах форума "Россия - спортивная держава" в Перми сообщил президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко.

"С КНДР по поводу товарищеских матчей мы переговоры не ведем. С африканскими странами - возможно, - сказал Кириленко. - Но пока говорить рано, хотя мы планируем, что предстоящее лето у нас будет активное в плане товарищеских турниров, спаррингов. Считаю, что нужно продолжать международные контакты. В том году была иная геополитическая обстановка - мало кто горел желанием играть с нами. Сейчас ситуация выправляется. Все понимают, что держать в изоляции такую страну, как наша, очень сложно, и контакты все равно будут".

В августе мужская национальная команда провела в Перми две товарищеские встречи с командой Ирана. В первой сборная России победила со счетом 72:59, во второй - 71:57. В июне россияне дважды встретились с белорусами в Москве. В первом матче сильнее со счетом 83:80 оказалась сборная Белоруссии, во втором сборная России победила со счетом 83:78.

1 марта 2022 года Международная федерация баскетбола временно отстранила сборные России и Белоруссии от участия в соревнованиях под эгидой организации из-за ситуации на Украине.