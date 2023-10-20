Чесноков считает, что теннисист Котов находится в хорошей форме

В четвертьфинале россиянин победил нидерландца Таллона Грикспура

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Выход россиянина Павла Котова в полуфинал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Стокгольме после прохождения квалификации говорит о том, что он находится в хорошей форме. Такое мнение ТАСС высказал финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков.

В четвертьфинале Котов победил нидерландца Таллона Грикспура со счетом 7:6 (7:4), 6:2.

"Котов сейчас находится в хорошей форме. Я считал Грикспура фаворитом, но Павел сумел его переиграть. Он здорово играет на этом турнире, прошел квалификацию, победил трех очень хороших игроков. У него отличное чувство мяча, хорошие удары, но ему нужно больше работать над физической формой, тогда он точно войдет в топ-50 мирового рейтинга, а то и выше", - сказал Чесноков.

Котову 24 года, он является 109-й ракеткой мира. На его счету нет титулов ATP. На турнирах Большого шлема он не проходил дальше первого круга основной сетки.

Турнир в Стокгольме проводится на покрытии "хард" и относится к категории ATP 250. Призовой фонд составляет свыше €673 тыс. Действующим победителем соревнований является датчанин Хольгер Руне. Россияне никогда не выигрывали турнир.