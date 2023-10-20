Юниорская сборная России по футболу проведет три товарищеских матча в октябре

22 октября россияне сыграют против команды Узбекистана, 25 октября - против сборной Сенегала, 28 октября - против сборной Панамы

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Сборная России по футболу среди игроков 2006 года рождения проведет товарищеские матчи против национальных команд Узбекистана, Сенегала и Панамы. Об этом сообщила пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Все матчи состоятся в рамках тренировочного сбора в турецкой Анталье. 22 октября россияне сыграют против команды Узбекистана, 25 октября - против сборной Сенегала, 28 октября - против сборной Панамы.

"За почти два года работы с командой нас ожидает самый серьезный подбор соперников. В этом плане можно вспомнить, пожалуй, только встречи с бельгийцами, которые мы провели в феврале прошлого года. Примечательно, что все наши соперники - участники чемпионата мира, а Сенегал и вовсе чемпион Африки. Это будет очень хорошая проверка для нас, соответствуем ли мы уровню финалистов чемпионата мира", - приводит пресс-служба комментарий старшего тренера российской команды Дениса Первушина.

26 сентября исполком УЕФА допустил до своих соревнований юниорские сборные России, все матчи российских команд должны были проводиться без флага страны, гимна, национальной игровой формы и не на территории России. 10 октября вопрос был снят с повестки еще одного исполкома, так как не было найдено технического решения, позволяющего российским командам играть. 12 октября президент РФС Александр Дюков заявил, что сборная России среди игроков не старше 17 лет сохраняет теоретическую возможность сыграть в отборочном турнире к чемпионату Европы 2024 года.

В 2023 году юниорские сборные России приняли участие в трех турнирах развития УЕФА. Один из них прошел в мае в Волгограде, Россия впервые принимала соревнование.

28 февраля 2022 года УЕФА и Международная федерация футбола отстранили российские клубы и сборные от участия в международных матчах.