В "Монако" сообщили, что футболист Головин сможет сыграть с "Мецем"

Полузащитник не смог сыграть в товарищеских матчах сборной России из-за повреждения

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Российский полузащитник "Монако" Александр Головин тренировался в общей группе в течение двух дней, поэтому он сможет сыграть с "Мецем" в матче девятого тура чемпионата Франции. Об этом сообщил главный тренер "Монако" Адольф Хюттер, комментарий которого ТАСС предоставили в пресс-службе клуба.

Головин был вызван на сбор команды России в октябре, однако покинул ее расположение из-за повреждения. Матч "Монако" с "Мецем" пройдет 22 октября.

"Головин уже два дня тренировался нормально. Поэтому он должен присутствовать в воскресенье в заявке", - сказал Хюттер.

Головину 27 лет, с 2018 года он выступает за "Монако". В нынешнем сезоне футболист провел 7 матчей в чемпионате Франции, забил 2 мяча и отдал 1 голевую передачу. В составе сборной России он провел 46 игр, в которых забил 5 голов и отдал 13 голевых передач.