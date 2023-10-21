В Минспорте подумают о признании субъектов России и Белоруссии спортивными побратимами

По мнению главы Минспорта РФ Олега Матыцина, это поможет развивать сотрудничество в рамках двустороннего взаимодействия

ПЕРМЬ, 21 октября. /ТАСС/. Министр спорта РФ Олег Матыцин предложил рассмотреть идею о присвоении некоторым регионам России и Белоруссии статуса спортивных побратимов. Об этом Матыцин рассказал на расширенном заседании коллегий Министерства спорта Российской Федерации и Министерства спорта и туризма Республики Беларусь на форуме "Россия - спортивная держава".

"Мы подумаем, может, нам области Белоруссии и России сделать спортивными побратимами. Чтобы в рамках двустороннего взаимодействия развивалось сотрудничество. Как говорят наши коллеги - пусть цветут сто цветов", - сказал Матыцин.

"Сейчас в России планируются крупнейшие форумы - и спортивные, и культурно-образовательные. Волонтерское движение получит еще больший импульс. Большинство вузов включены в эту работу, не только студенты - "серебряное" волонтерство в нашей стране тоже очень популярно. Что касается законодательного уровня, нормативные документы есть. В рамках нашей совместной работы с Росмолодежью подписано соглашение", - добавил он.

Международный спортивный форум "Россия - спортивная держава" проводится с 2009 года, его принимали Москва, Казань, Саранск, Якутск, Чебоксары, Доброград, Ульяновск, Нижний Новгород и Кузбасс.