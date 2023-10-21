Сычев рассказал, что стало самым сложным для него при обучении на футбольного тренера

Бывший игрок сборной России закончит обучение осенью 2024 года

ПЕРМЬ, 21 октября. /ТАСС/. Работа с компьютером стала для бывшего футболиста московского "Локомотива" и сборной России Дмитрия Сычева главной проблемой при обучении на тренера. Об этом Сычев рассказал ТАСС в кулуарах международного форума "Россия - спортивная держава" в Перми.

"У нас идеальная команда обучения, все проходит в доброжелательной атмосфере, с шутками и иронией, но вместе с тем идет постоянный диалог насчет футбола, - сказал Сычев. - Потому что много практического опыта, постоянно разбираем какие-то моменты, спорим друг с другом, то есть очень живо и интересно, а самое главное - позитивно. Нет такой рутины, когда у тебя моральная усталость от информации, хотя ее очень много".

"С компьютером - да, на начальном этапе очень сложно было, потому что работать на практике намного привычнее. А здесь нужно сделать все в формате презентации. Если бы мы были из другого поколения, то легче было бы, а так осваиваем, ничего сложного нет, главное - время. Но компьютеры - главная сложность для нас", - добавил Сычев.

Он также рассказал, что обучение закончится в сентябре 2024 года. После этого Сычев получит категорию А, которая позволит ему быть главным тренером команды Леон - Второй лиги, а также помощником главного тренера в Мир - Российской премьер-лиги и Мелбет - Первой лиге.

Сычеву 39 лет, он завершил карьеру в 2019 году. В составе "Локомотива" он становился чемпионом России, обладателем кубка и суперкубка страны. В составе сборной России Сычев стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года.