ФКС России получила много предложений после слов Путина о поддержке киберспорта

В сентябре глава государства попросил IT-компании с госучастием обратить внимание на киберспорт

ПЕРМЬ, 21 октября. /ТАСС/. Федерация компьютерного спорта (ФКС) России получила большое количество запросов о сотрудничестве после слов президента России Владимира Путина о необходимости поддержать киберспорт. Об этом ТАСС в кулуарах международного форума "Россия - спортивная держава" в Перми сообщил президент ФКС России Дмитрий Смит.

12 сентября Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) попросил IT-компании с госучастием обратить внимание на киберспорт и поддержать его. Также Путин заявил, что в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) будет организован ежегодный турнир по киберспорту, первые соревнования пройдут в конце 2023 года.

"Изменилось ли что-то в компьютерном спорте после заявления президента России на ВЭФ? Скажем так, к нам поступило достаточно большое количество запросов, и с некоторыми компаниями мы уже активно ведем диалог, - сказал Смит. - В частности, "Сбер" уже выступает нашим партнером в международных соревнованиях "Открытые киберспортивные игры - 2023" и в Школьной лиге, также работаем с "Билайном" в рамках "Открытых киберспортивных студенческих игр Билайн - 2023". Поэтому можно смело сказать, что внимание президента очень позитивно сказалось на интересе к киберспорту. Естественно, для многих слова первых лиц государства являются ориентиром, поэтому бизнес внимательно прислушивается к ним".

"По турниру, который анонсировал президент, пока еще не все финализировано. Сейчас мы уже обсуждаем конкретные даты и виды программ. Площадка определена, это будет Дальневосточный федеральный университет. В этом году соревнование будет межрегиональным, а уже в следующем году в преддверии ВЭФ должен пройти крупный международный турнир", - добавил Смит.

Ранее глава ФКС России заявил ТАСС, что соревнования состоятся во всех регионах Дальнего Востока, финал пройдет во Владивостоке. 14 сентября в пресс-службе ФКС России сообщили ТАСС, что киберспортивный турнир, запланированный на конец 2023 года в ДФО, пройдет по дисциплине "Мир танков".

Международный спортивный форум "Россия - спортивная держава" проводится с 2009 года, его принимали Москва, Казань, Саранск, Якутск, Чебоксары, Доброград, Ульяновск, Нижний Новгород и Кузбасс. Деловая программа форума в Перми завершится 21 октября.