Фигурист Ветлугин удивился, что выиграл короткую программу на этапе Гран-при России

Соревнования проходят в Омске

ОМСК, 21 октября. /ТАСС/. Фигурист Матвей Ветлугин не ожидал, что сможет захватить лидерство после короткой программы на втором этапе Гран-при России в Омске. Об этом он рассказал журналистам.

Вторым после короткой программы идет Григорий Федоров, третьим - Семен Соловьев. Олимпийский чемпион командного турнира фигуристов Марк Кондратюк занимает восьмое место.

"Обрадовался бы, если бы утром сказали, что я первый, чуть-чуть удивился. Каскад не получился, остальное - почти по максимуму, по ощущениям - из за большого числа болельщиков волновался, придавало сил. Фантастический Омск и арена. Знаю ошибку в каскаде техническую", - сказал Ветлугин.

Произвольные программы мужчины покажут 22 октября.

Ветлугину 19 лет, в прошлом сезоне он стал бронзовым призером финала Кубка России.