Матыцин: отчисления от акцизов на алкоголь и табак станут важным фактором развития спорта

Ранее президент России Владимир Путин выступил за направление средств от акцизов на алкоголь и табак на развитие спорта

ПЕРМЬ, 21 октября. /ТАСС/. Дополнительные финансовые средства с отчислений от акцизов на алкоголь и табак станут важным фактором для развития физической культуры и спорта. Об этом ТАСС в кулуарах форума "Россия - спортивная держава" заявил министр спорта РФ Олег Матыцин.

19 октября президент России Владимир Путин заявил, что большая часть доходов от акцизов на алкоголь и табак должна идти на решение социальных вопросов, в том числе на развитие спорта.

"Президент России Владимир Путин выступил за то, чтобы деньги с акцизных отчислений на алкоголь и табак шли на развитие спорта, и это очень верное решение. Спортивную систему нужно укреплять, в том числе и таким образом. Дополнительные финансовые средства станут важным фактором развития спорта и физической культуры. Теперь это должно быть закреплено на законодательном уровне", - сказал Матыцин.

Международный форум "Россия - спортивная держава" проводится с 2009 года, его принимали Москва, Казань, Саранск, Якутск, Чебоксары, Доброград, Ульяновск, Нижний Новгород и Кузбасс.