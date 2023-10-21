Российские регбисты проиграли сборной легионеров в товарищеском матче

Встреча прошла в Самаре

ТАСС, 21 октября. Сборная России по регби в товарищеском матче уступила команде легионеров Пари - чемпионата России. Встреча прошла на стадионе "Солидарность-Арена" в Самаре.

Матч завершился со счетом 25:21 в пользу сборной легионеров.

В октябре 2022 года сборная России проиграла команде легионеров на "Волгоград-Арене" со счетом 21:22. В июне 2023 года в "Лужниках" сборная легионеров вновь одержала победу над российскими регбистами - 54:17.

Исполнительный комитет Всемирной федерации регби 1 марта 2022 года принял решение временно отстранить российскую сборную от участия в соревнованиях под эгидой организации до дальнейшего уведомления. Также было приостановлено членство Федерации регби России в международной организации.