Янчук считает, что теннисист Карацев обрел уверенность в себе

В субботу россиянин вышел в финал турнира в Токио, обыграв японца Синтаро Мотидзуки

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Россиянин Аслан Карацев стал проходить далеко на турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), так как обрел внутреннюю уверенность, которую сочетает с хорошей силой удара. Такое мнение ТАСС высказал заслуженный тренер России Виктор Янчук.

В субботу Карацев обыграл японца Синтаро Мотидзуки в полуфинале турнира ATP в Токио. В финале россиянин сыграет против американца Бена Шелтона.

"Карацев очень здорово играл - не спеша, но при этом все успевал. Он обрел внутреннюю уверенность, которую сочетает вместе с хорошей силой удара. Прибавил в мастерстве и в настрое на матчи. Он давно мог справляться с отдельными соперниками, а сейчас у него идет серия, он стал далеко проходить на турнирах", - сказал Янчук.

Турнир в Токио проводится на покрытии "хард" и относится к категории ATP 500. Его призовой фонд превышает $1,85 млн. Соревнования завершатся 22 октября. Действующим победителем является американец Тэйлор Фритц, уступивший во втором круге текущих соревнований Мотидзуки. Из россиян соревнования выигрывал Даниил Медведев (2018).