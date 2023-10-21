21 октября, 13:11
Фигурное катание

Мишина и Галлямов выиграли короткую программу в парном катании на этапе Гран-при в Омске

Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Софья Сандурская/ ТАСС
Анастасия Мишина и Александр Галлямов
© Софья Сандурская/ ТАСС

Второе место заняли Юлия Артемьева и Алексей Брюханов, третье - Наталья Хабибуллина и Илья Княжук

ОМСК, 21 октября. /ТАСС/. Олимпийские чемпионы в командных соревнованиях Анастасия Мишина и Александр Галлямов лидируют после короткой программы в парном катании на втором этапе Гран-при России в Омске.

Мишина и Галлямов набрали 73,50 балла. Второе место заняли Юлия Артемьева и Алексей Брюханов (72,85). Третьими стали Наталья Хабибуллина и Илья Княжук (72,69). Произвольные программы пары покажут в воскресенье. 

Следующие этапы Гран-при пройдут в Красноярске (28-29 октября), Казани (11-12 ноября), Самаре (18-19 ноября), Москве (25-26 ноября). Финал серии пройдет с 15 по 18 февраля в рамках Всероссийской зимней спартакиады сильнейших спортсменов на арене "Металлург" в Магнитогорске.

Мишина и Галлямов в Пекине стали чемпионами Игр в командных соревнованиях и завоевали бронзу в парном катании. Они также являются чемпионами мира (2021) и Европы (2022), обладателями золотых медалей командного чемпионата мира (2021). В прошедшем сезоне Мишина и Галлямов стали серебряными призерами чемпионата России, выиграли два этапа Гран-при России и стали вторыми в финале Гран-при России.

1 марта 2022 года Международный союз конькобежцев отстранил российских и белорусских спортсменов от международных соревнований под эгидой организации из-за ситуации на Украине. 

Теги:
Фигурное катание
© Информационное агентство ТАСС
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