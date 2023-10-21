Фигурист Галлямов рассказал, что получилось откатать короткую программу с полной отдачей

Анастасия Мишина и Александр Галлямов выиграли короткую программу в парном катании на втором этапе Гран-при России в Омске

ОМСК, 21 октября. /ТАСС/. Было непросто начать новый сезон, однако у фигуристов Анастасии Мишиной и Александра Галлямова получилось выступить в короткой программе на втором этапе Гран-при России в Омске с полной отдачей. Об этом спортсмен рассказал журналистам.

Ранее в субботу Мишина и Галлямов выиграли короткую программу в парном катании на втором этапе Гран-при России в Омске, набрав 73,50 балла.

"Накатывали программы, поменяли немного в короткой программе компоновку и улучшали мелкие детали. Нужно было начать наш сезон, было непросто, прокат это показал. Готовимся к завтрашнему дню, получился прокат с полной отдачей", - сказал Галлямов.

"Так как это начало [сезона], было волнительно выходить на лед, ждали целое межсезонье, рады кататься при зрителях, это дает силы", - добавила Мишина.

Произвольные программы пары покажут в воскресенье.