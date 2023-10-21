Россиянин Котов впервые в карьере вышел в финал турнира ATP

В полуфинальном матче Павел Котов обыграл серба Миомира Кецмановича со счетом 6:3, 6:4

ТАСС, 21 октября. Российский теннисист Павел Котов обыграл серба Миомира Кецмановича в полуфинальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Стокгольме.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:4 в пользу россиянина, попавшего в основную сетку соревнований через квалификацию. Кецманович не имел номера посева на турнире. В другом полуфинале встретятся серб Ласло Джере и француз Гаэль Монфис.

Котов впервые в карьере вышел в финал турнира ATP. Ранее лучшим результатом россиянина был выход в полуфинал грунтового турнира в Марракеше в апреле этого года. В полуфинальном матче Котов проиграл французу Александру Мюллеру (6:7 (3:7), 5:7).

Котову 24 года, он является 109-й ракеткой мира. На его счету нет титулов ATP. На турнирах Большого шлема он не проходил дальше первого круга основной сетки.

Кецмановичу 24 года, в рейтинге ATP он идет 53-м. На счету серба один титул под эгидой организации. Его лучшим результатом на турнирах Большого шлема является выход в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии 2022 года.

Турнир в Стокгольме проводится на покрытии "хард" и относится к категории ATP 250. Призовой фонд составляет свыше €673 тыс. Действующим победителем соревнований является датчанин Хольгер Руне, который в текущем розыгрыше уступил во втором круге Кецмановичу. Россияне никогда не выигрывали турнир.