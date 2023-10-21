Участник чемпионата мира 1966 года Пономарев назвал игру Чарльтона эталонной

В субботу стало известно, что чемпион мира в составе сборной Англии скончался в возрасте 86 лет

МОСКВА, 21 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Чемпион мира 1966 года по футболу англичанин Бобби Чарльтон был полузащитником без изъянов, его игра всегда была эталоном. Такое мнение ТАСС высказал бывший игрок сборной СССР, участник мирового первенства 1966 года Владимир Пономарев.

В субботу стало известно, что Чарльтон скончался в возрасте 86 лет. Советские футболисты на чемпионате мира 1966 года вышли в полуфинал и завоевали бронзовые медали.

"Бобби [Чарльтон] был хорош на поле - это такой движок, настоящий полузащитник атакующего плана. Он и впереди, и сзади успевал, всю работу выполнял, это такой локомотив, на него любо-дорого было смотреть, - сказал Пономарев. - Он все умел делать: делал вовремя передачи, никогда не передерживал мяч, футбольное мастерство у него было без всяких изъянов".

"Нельзя сказать, что он не умел что-то делать. У него были великолепные удары с обеих ног. Его игра всегда была эталоном, на нее должны равняться, его игру должны показывать по телевизору, и вот тогда молодежь будет чему-то учиться", - добавил он.

Также Пономарев сравнил Чарльтона с бразильскими полузащитниками. "В Бразилии хорошими полузащитниками были Диди, Вава, но такого интересного с точки зрения мастерства игрока я больше не встречал. Он владел всеми футбольными приемами на самом высоком уровне, тем более у него был очень хороший удар с дальней позиции", - подчеркнул собеседник агентства.