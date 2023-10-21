"Краснодар" и "Балтика" сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу

КАЛИНИНГРАД, 21 октября. /ТАСС/. Лидер чемпионата России "Краснодар" на выезде сыграл вничью с калининградской "Балтикой" в матче 12-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "Ростех-Арене".
В составе "Краснодара" забитыми мячами отметились Джон Кордоба (17-я минута) и Эдуард Сперцян (61, с пенальти). У "Балтики" отличились Максим Кузьмин (24) и Анхело Энрикес (36).
"Краснодар" остается единственной командой в чемпионате России, не потерпевшей ни одного поражения в текущем сезоне. В 12 играх коллектив Владимира Ивича набрал 28 очков, одержав 8 побед при 4 ничьих. "Балтика" с 11 очками располагается на 13-й строчке.
В следующем туре "Краснодар" 29 октября на выезде сыграет с московским ЦСКА. "Балтика" 27 октября в гостях встретится с казанским "Рубином".
1
"Краснодар"
12
8
4
0
28
21
7
14
2
"Крылья Советов"
11
6
3
2
21
25
14
11
3
"Локомотив"
12
5
5
2
20
18
16
2
4
"Зенит"
11
6
2
3
20
22
11
11
5
"Динамо"
12
4
6
2
18
17
15
2
6
ЦСКА
12
4
6
2
18
22
17
5
7
"Пари НН"
11
5
2
4
17
11
9
2
8
"Спартак"
11
5
2
4
17
16
18
-2
9
"Урал"
11
4
4
3
16
12
14
-2
10
"Рубин"
12
3
4
5
13
11
20
-9
11
"Ахмат"
11
3
3
5
12
12
12
0
12
"Факел"
12
3
3
6
12
9
15
-6
13
"Балтика"
12
3
3
7
11
12
18
-6
14
"Оренбург"
12
3
2
7
11
14
20
-6
15
"Ростов"
11
2
4
5
10
17
24
-7
16
"Сочи"
11
2
0
9
6
9
18
-9