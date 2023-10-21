21 октября, 17:56
Футбол в России

"Краснодар" и "Балтика" сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу

Встреча завершилась со счетом 2:2

КАЛИНИНГРАД, 21 октября. /ТАСС/. Лидер чемпионата России "Краснодар" на выезде сыграл вничью с калининградской "Балтикой" в матче 12-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "Ростех-Арене".

В составе "Краснодара" забитыми мячами отметились Джон Кордоба (17-я минута) и Эдуард Сперцян (61, с пенальти). У "Балтики" отличились Максим Кузьмин (24) и Анхело Энрикес (36).

"Краснодар" остается единственной командой в чемпионате России, не потерпевшей ни одного поражения в текущем сезоне. В 12 играх коллектив Владимира Ивича набрал 28 очков, одержав 8 побед при 4 ничьих. "Балтика" с 11 очками располагается на 13-й строчке.

В следующем туре "Краснодар" 29 октября на выезде сыграет с московским ЦСКА. "Балтика" 27 октября в гостях встретится с казанским "Рубином".

Чемпионат России по футболу сезона-2023/24

1

"Краснодар"

12

8

4

0

28

21

7

14

2

"Крылья Советов"

11

6

3

2

21

25

14

11

3

"Локомотив"

12

5

5

2

20

18

16

2

4

"Зенит"

11

6

2

3

20

22

11

11

5

"Динамо"

12

4

6

2

18

17

15

2

6

ЦСКА

12

4

6

2

18

22

17

5

7

"Пари НН"

11

5

2

4

17

11

9

2

8

"Спартак"

11

5

2

4

17

16

18

-2

9

"Урал"

11

4

4

3

16

12

14

-2

10

"Рубин"

12

3

4

5

13

11

20

-9

11

"Ахмат"

11

3

3

5

12

12

12

0

12

"Факел"

12

3

3

6

12

9

15

-6

13

"Балтика"

12

3

3

7

11

12

18

-6

14

"Оренбург"

12

3

2

7

11

14

20

-6

15

"Ростов"

11

2

4

5

10

17

24

-7

16

"Сочи"

11

2

0

9

6

9

18

-9

  

Теги:
Российский футбол
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